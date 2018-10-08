Yüzme antrenörleri, kendilerini geliştirdiler

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 61 yüzme antrenörü katılımıyla, “Antrenör Gelişim Semineri” düzenledi

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen “Antrenör Gelişim Semineri’ne” 61 yüzme antrenörü katıldı.

Enka Spor Kulübü Yüzme Şube Kaptanı Levent Camuşcuoğlu’nun, Türkiye Milli Takım sporcusu Samet Alkan’ın ve Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün katkıları ile gerçekleştirilen seminerde antrenörler değişen antrenman teknikleri, uygulamaları ve yüzme tekniklerini hem teorik, hem uygulamalı olarak gördü. Seminerin sonunda antrenörlere federayon başkanı Ender Yeşilyurt ve Enka Spor Kulübü Yüzme Şube Kaptanı Levent Camuşcuoğlu tarafından katılım belgeleri verildi.