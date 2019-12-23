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Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı

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Fransız basını, kulübü Lille'in sağ diz ön çapraz bağların koptuğunu duyurduğu Yusuf Yazıcı'nın, sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını yazdı

Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği açıklandı.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Monaco'ya 5-1 yenildikleri Ligue 1 maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf'un test sonuçları belli oldu. Yusuf'un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

"EURO 2020'ye yetişmesi belirsiz"

Yusuf'un sağlığına kavuşma süresine dair bilgi verilmedi ancak Fransız basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonu kapattığını, 12 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişip yetişemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu öne sürdü.

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