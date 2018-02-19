Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı

YAK Akademi'nin düzenlediği Belenko Çocuklar Futbol Turnuvası'nın ikinci ayağı 18 Şubat Pazar günü 2009-2010 yaş grubu için düzenlendi.
İlki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Belenko Çocuklar Futbol Turnuvası'nın ikincisi yine Yusuf Kaptan Sahası’nda yapıldı.
Çekişmeli, fair play çerçevesinde oynanan maçlar sonunda Lefke –ile KKTC Galatasaray üçüncülük, dördüncülük maçı oynadı. Maçı penaltılarla kazanan Lefke, üçüncü oldu.
Futbol şöleninin finalinde ise Yenicami A – Binatlı maçı oynandı. Yenicami A, Binatlı’yı
2 – 1 yenerek, Belenko Çocuklar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.