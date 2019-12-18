Yusuf, Avustralya’da üniversiteden mezun oldu

Kıbrıs Türk futbol Federasyonu asbaşkanı Oktay Çocuk’un oğlu, başarılı drift sporcusu Yusuf Çocuk, Avustralya’da öğrenim gördüğü üniversiteden mezun oldu.

RMIT University Business Management (İşletme Yönetimi) eğitimi alan Yusuf Çocuk, eğitimini başarıyla tamamladı.

Yusuf’un babası Oktay ile annesi Sevda ve kardeşi Altan Çocuk da Yusuf’un mezuniyet töreni için Avustralya’ya giderek Yusuf’un gurur ve mutluluğuna ortak oldular. Ayrıca Yusuf’un, Avustralya’da yaşayan büyük amcası Recep Çocuk ile ailesi de törene katıldılar.