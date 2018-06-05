Yunus Mallı, aslana yeşil ışık yaktı

Wolfsburg forması giyen Milli oyuncu Yunus Mallı hakkında Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıktı. Oyuncunun menajeri aynı zamanda amcası İlhan Mallı, Radyospor'da bu transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte İlhan Mallı'nın açıklamaları:

"Wolfsburg zor bir sezon geçirdi. Biliyorsunuz play-out maçları ile ligde kaldılar. Türkiye'de büyük takımlardan birinde oynamak onun için güzel bir şey olur. Şu durumda 3 yıllık kontratı var ve mutlu."

"Mainz döneminde Beşiktaş ile temasımız vardı ama sonrasında olmadı"

"Gelişmeleri göreceğiz. Galatasaray yetkililerinden bize ulaşan bir bilgi yok, öncelikle kulüple temasa geçilmesi lazım. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Mainz döneminde Beşiktaş ile temasımız vardı ama sonrasında olmadı"

"Fatih Terim'in Galatasaray'da olması ve Yunus'a güveninin yüksek olması bizim için bir artı"

"Aracı arkadaşların daha önce bir görüşmesi oldu bizimle ve kendilerine kulübün direkt bize ulaşmaları gerektiğini söyledik. Doğrusu böyle olmalı zaten. Fatih Terim'in Galatasaray'da olması ve Yunus'a güveni yüksek. Bu bizim için bir artı. Gideceği kulüpte onu tanıyan birisi olması çok önemli."

"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması önemli, Yunus orada oynamak istiyor"

"Öncelikle kulüpler kendi aralarında görüşecekler. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması önemli Yunus orada oynamak istiyor. Biz tekliflere açığız ama önce gelişmeleri görmek lazım"

'Wolfsburg'un yeni sezon için planlarını bilmiyoruz'

"Wolfsburg'da yönetim ve sportif direktör bölümlerinde değişim oldu. Kulübün ileriye dönük planlarını bilmiyoruz. Tam net olarak konuşmak zor. Yunus'a nasıl bir rol biçilecek onu görmek lazım."