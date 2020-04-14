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Yonpaş, sokak hayvanlarını da unutmadı

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Dumlupınar’ın sponsoru Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, ihtiyaçlı aileler, öğrenciler ve sokak hayvanları için yardımda bulundu

Yonpaş, sokak hayvanlarını da unutmadı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar’ın sponsoruYonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, ihtiyaçlı aileler, öğrenciler ve sokak hayvanları için yardımda bulundu.

Yonpaş Dumlupınar’dan yapılan yardımlarla ilgili olarak şu açıklamalar yapıldı:

“Sponsorumuz olmasından gurur duyduğumuz Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’den 2 tır (yaklaşık 1000 aile ve DAÜ öğrencileri) gıda yardımı ve sokak hayvanları için 5 ton mama yardımı yapıldı.
Ayrıca Mağusa ve İskele Belediyeleri ile istişare halinde belirlenen bölgelere sokak hayvanları için su ve mama istasyonları kurulacak.
Ülkemiz adına başta KKTC Direktörü Ufuk Derinel olmak üzere DerinelGroup’a sonsuz teşekkürler. Yardımlar bugünden itibaren Mağusa ve İskele Belediyelerinden temin edilebilir.”

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