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Yöneticisi olduğu kulüple futbolcu olarak imza attı

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Tokatspor Kulüp Başkan Vekili ve Sportif Direktör olan Ahmet Dursun, Tokatspor’da aynı zamanda futbolcu olarak da sözleşmeye imza attı

Yöneticisi olduğu kulüple futbolcu olarak imza attı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor’da transfer sezonunun bitimine dakikalar kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tokatspor'un olağan genel kurulumunda yönetime talip olarak takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, 4 yıl aradan sonra 40 yaşında sözleşmeye imza attı.

Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldığı imza töreni sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursun, 40 yaşında tekrar futbola başlamanın zor bir karar olduğunu ifade etti.

Dursun, “Tekrar futbola dönmek ve memleketimin takımında oynamam için çok fazla baskı aldım, başta başkanımız ve taraftarlarımız olmak üzere. Sonrasında ben de düşündüm neden olmasın dedim. Fiziksel olarak iyi bir durumdayım. Türk futbolunun hali zaten ortada. Maalesef futbolcu yetiştiremiyoruz. Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım diye düşünüyorum. Bakalım tamamen fiziksel durumuma bağlı ama ufakta bir heyecan var 40’dan sonra futbola dönmek adına. Güzel şeyler olacak diye düşüyorum. Futbol tutkusunun yaşı yok. 6 yaşında ne kadar heyecanlıysam bugün de aynı heyecanı duyuyorum. Kariyerimde memleketimin takımının forması da olsun istedim. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Tokatspor’da zor bir görev üstlendiklerinin altını çizen Dursun, 4-5 yıl içerisinde Tokatspor’u Süper Lig'e çıkarmak için bir hedef ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.  

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