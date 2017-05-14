Y.Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de

TFF 1.Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Mersin İdmanyurdu'nun kümeye düşmesinin kesinleştiği ligde Eskişehirspor ve Giresunspor ise play-off oynamayı garantiledi. Play-off'a kalacak son 2 takım ile küme düşecek diğer 2 takım ise son haftada belli olacak.
TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesi tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Malatya temsilcisi, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 61'e yükselterek ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve Süper Lig'e yükseldi.
Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, bu sonuçla puanını 59'a çıkardı ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
İşte 1. Lig’de alınan toplu sonuçlar
Elazığspor-Balıkesirspor: 5-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1
Manisaspor-Şanlıurfaspor: 2-0
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0
Ümraniyespor-Altınordu: 1-2
Giresunspor-Denizlispor: 1-0
Göztepe-Samsunspor: 4-1
Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-2