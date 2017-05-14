Y.Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de

TFF 1.Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1.Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Mersin İdmanyurdu'nun kümeye düşmesinin kesinleştiği ligde Eskişehirspor ve Giresunspor ise play-off oynamayı garantiledi. Play-off'a kalacak son 2 takım ile küme düşecek diğer 2 takım ise son haftada belli olacak.

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesi tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Malatya temsilcisi, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 61'e yükselterek ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve Süper Lig'e yükseldi.

Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, bu sonuçla puanını 59'a çıkardı ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

İşte 1. Lig’de alınan toplu sonuçlar

Elazığspor-Balıkesirspor: 5-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1

Manisaspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0

Ümraniyespor-Altınordu: 1-2

Giresunspor-Denizlispor: 1-0

Göztepe-Samsunspor: 4-1

Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-2