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Yine milli maçta buluşacaklar

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Türkiye ile Kıbrıs arasında spor dallarında özellikle de futbolda milli takımlar düzeyindeki temaslar artarak devam ediyor. Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ile Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı, Antalya'da maç yapacak

Yine milli maçta buluşacaklar
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Türkiye ile Kıbrıs arasında spor dallarında özellikle de futbolda milli takımlar düzeyindeki temaslar artarak devam ediyor.

Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, 3 - 9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da ev sahipliği yapacağı UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarında, 2. Grup'ta sırasıyla Azerbaycan, Kıbrıs ve İsviçre ile karşılaşacak.

Türkiye U19 Kadın Milli Takımı'nın bu maçlar için aday kadrosu belli olurken, aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14:30'da Antalya The Sense Deluxe Hotel Side'de toplanacak. 48 takımın, 4'erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü Elit Tur'a yükselecek.

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