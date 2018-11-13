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Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

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Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vural'ın yarın takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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