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Yılmaz, KTFAD’ı ziyaret etti

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Yılmaz, KTFAD’ı ziyaret etti
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Futbol Kulüpler Birliği başkanlığına seçildikten sonra yönetim kurulu ile birlikte bir dizi temaslara başlayan ve futbol ailesi içerisinde yer alan kurum kuruluşlara da nezaket ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KTFAD) yönetimini ziyaret etti.

Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği, Süleyman Göktaş başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’ni ziyaret ederek yeni dönemde hayata geçirmek istedikleri projeleri hakkında bilgiler aktardı. Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, görüşmede antrenörlerin futbolun içerisindeki yeri ve önemine vurgu yaparak, futbolda yaşanan sıkıntıların çözümünde ve daha iyi noktalara taşıyarak gelişmesi için birlikte hareket ederek futbolun daha üst seviyeye çekmek istediklerini kaydetti.

Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş ise kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolun paydaşları içersinde yer alan tüm kesimlerin bir araya gelerek sorunlarının çözümü için birşeyler yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Dernek olarak her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Göktaş, KTFAD olarak ülke futbolun daha iyi noktalara gelebilmesi adına da üzerlerine düşenleri her zaman yaptıklarını, bundan sonraki süreçte de yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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