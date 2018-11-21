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Yılın maçı 30TL

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Yılın maçı 30TL
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programını ve maçların oynanacağı stadları ve maç bilet fiyatlarını açıkladı.

K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçının bilet fiyatı, 30 TL olarak açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.

K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçların oynanacağı stadlar ve bilet fiyatları şöyle:

23 Kasım Cuma, Saat 18:00

MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, 30 TL

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 30 TL

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, 20 TL           

Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, 20 TL

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı 20 TL

Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı 15 TL

Cihangir – Girne Halk Evi,  Cihangir Stadı, 30 TL

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, 30 TL

K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:

24 Kasım Cumartesi

Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı

Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı

Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı

Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı

Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı

25 Kasım Pazar

B.BağcılHamitköy, Bağcıl Stadı

Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı

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