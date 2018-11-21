Yılın maçı 30TL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programını ve maçların oynanacağı stadları ve maç bilet fiyatlarını açıkladı.
K-Pet Süper Lig’de yılın maçı olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçının bilet fiyatı, 30 TL olarak açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.
K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçların oynanacağı stadlar ve bilet fiyatları şöyle:
23 Kasım Cuma, Saat 18:00
MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, 30 TL
24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 30 TL
Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, 20 TL
Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, 20 TL
25 Kasım Pazar, Saat 14:00
Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı 20 TL
Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı 15 TL
Cihangir – Girne Halk Evi, Cihangir Stadı, 30 TL
Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, 30 TL
K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:
24 Kasım Cumartesi
Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı
Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı
Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı
Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı
25 Kasım Pazar
B.Bağcıl – Hamitköy, Bağcıl Stadı
Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı