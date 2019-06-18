Yılın başarılıları ödüllerini aldılar

KTSYD tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapılırken, geceye yoğun bir katılım oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs'tan EAK üyeleri de geceye katıldılar

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı. Dernek genel merkezinde düzenlenen törene spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı. KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile düzenlenen gecede dernek yönetimi tarafından belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi. Gecenin ilk ödülü olan Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Niyazi Okutan’a ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan takdim etti. Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görülen futbol hakemi Kerem Eran’a ödülünü Başbakan Ersin Tatar verdi. Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülüne layık görülen voleybolcu Merve Çelebi, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’ne layık görülen futbol antrenörü Hasan Oktay Minci, Zeka Özteknik Özel Ödülleri elde ettikleri başarılardan dolayı rallici Deniz Fahri, Lefke Avrupa Üniversitesi kadın voleybol takımı, Yakın Doğu Üniversitesi büyük erkek basketbol takımı, Gençlik Gücü büyük erkek hentbol takımı, Levent Spor ve Mağusa Türk Gücü’ne verildi. Telsim Teşvik Ödülüne layık görülen basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness sporcusu Kaan Öztürk, futbol yaşamlarını Türkiye’de Gazişehir forması altında sürdüren Kenan Özer ile Galatasaray'dan Ahmet Sivri’ye ödülleri takdim edildi. Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’ne layık görülen Yusuf Yıldızev’e ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat verdi.