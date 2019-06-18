 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
21 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
259 0
 
17 0
25 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
150 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
141 0
banner82

Yılın başarılıları ödüllerini aldılar

banner27

KTSYD tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapılırken, geceye yoğun bir katılım oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs'tan EAK üyeleri de geceye katıldılar

banner315
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
banner267

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı.

Dernek genel merkezinde düzenlenen törene spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı. KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile düzenlenen gecede dernek yönetimi tarafından belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Gecenin ilk ödülü olan Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Niyazi Okutan’a ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan takdim etti.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görülen futbol hakemi Kerem Eran’a ödülünü Başbakan Ersin Tatar verdi. Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülüne layık görülen voleybolcu Merve Çelebi, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’ne layık görülen futbol antrenörü Hasan Oktay Minci, Zeka Özteknik Özel Ödülleri elde ettikleri başarılardan dolayı rallici Deniz Fahri, Lefke Avrupa Üniversitesi kadın voleybol takımı, Yakın Doğu Üniversitesi büyük erkek basketbol takımı, Gençlik Gücü büyük erkek hentbol takımı, Levent Spor ve Mağusa Türk Gücü’ne verildi.

Telsim Teşvik Ödülüne layık görülen basketbolcu Berkem Dikengil, çocuk fitness sporcusu Kaan Öztürk, futbol yaşamlarını Türkiye’de Gazişehir forması altında sürdüren Kenan Özer ile Galatasaray'dan Ahmet Sivri’ye ödülleri takdim edildi. Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’ne layık görülen Yusuf Yıldızev’e ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.