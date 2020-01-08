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Yıldırım Masterleri genel kurul yapıyor

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Yıldırım Masterleri genel kurul yapıyor

Ülkemiz master takımlarından olan Yıldırım Masterler Derneği Cuma akşamı olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Yıldırım Spor Kulübü lokalinde cuma akşam saat 18.00’de yapılacak olan genel kurulun gündeminde başkanlık seçimi ile faaliyet ve mali raporların okunup aklanması bulunuyor.

Genel kurulda başkanlık için başvuru sadece şu anki başkan Hüseyin Akil tarafından yapılırken, Akil’in üyelerden onay alması bekleniyor.

Genel Kurul şu gündemle toplanacak:

Saygı durusu ve İstiklal Marşı

Divanın oluşturulması

Faaliyet ve Mali raporların okunması

Başkanlık seçimi

Dilek ve  temenniler

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