Yıldırım Masterler Derneği’nden örnek dayanışma

Yıldırım Masterler Derneği üyelerinin kendi aralarında topladığı maddi katkı ile oluşturulan 60 adet gıda paketi dün ihtiyaçlı olan ailelere dağıttı

Ülkemizde faaliyette olan spor derneklerinden Yıldırım Masterler Derneği, dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkilen koronavirüs (Covid 19) sebebiyle çalışamamakta olan ve bu nedenle yardıma muhtaç durumda bulunan ailelere ve kişilere gıda paketi yardımında bulundu.

Yıldırım Masterler Derneği üyelerinin kendi aralarında topladığı maddi katkı ile oluşturulan 60 adet gıda paketi dün ihtiyaçlı olan ailelere dağıtılmak üzere, İskele, Yıldırım Muhtarlığı, Akova Muhtarlığı, Geçitkale Belediyesi, ve Yeniboğaziçi Belediyesi'ne teslim etti.

Dernek Başkanı Hüseyin Akil tarafından yapılan organizasyonla ilgili açıklamada, Covid 19 virüsü sebebi ile içinden geçilen bu kötü dönemde ihtiyaçlı olan ailelerie bir katkı sağlamak amacı ile dernek üyelerinin katkıları ile hazırlamış oldukları 60 adet gıda paketini dün yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

Hüseyin Akil “Yıldırım Masterler Derneği’nin yönetim kurulu başkanı olarak, şahsım ve tüm üyelerimizin katkısı ile oluşturduğumuz yardım paketlerini dün itibariyle dağıtmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Bir kısım insanların mutluluğunu görmek, gerek beni gerekse de tüm dernek üyelerini çok mutlu etmiştir. Üyelerimizin tam bir uyum ve birlik içinde yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ne ilkti ne de son olacak. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için paylaşmaya devam...”