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Yiğitcan, Başçeri’yi ziyaret etti

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Yiğitcan, Başçeri’yi ziyaret etti
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Türkiye Milli Takımı adına yarışa başarılı atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette 2020 Tokyo Olimpiyatı ve Avrupa Şampiyonası öncesi değerlendirme yapılırken, gelecek için yapılabilecek projeler konuşuldu.

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