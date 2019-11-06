Yiğitcan, Başçeri’yi ziyaret etti

Türkiye Milli Takımı adına yarışa başarılı atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette 2020 Tokyo Olimpiyatı ve Avrupa Şampiyonası öncesi değerlendirme yapılırken, gelecek için yapılabilecek projeler konuşuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.