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Yetki Başkan Sapsızoğlu’nda

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KKTC Cimnastik Federasyonunun mahkeme kararıyla faaliyetlerinin durdurulması sonrası yapılan genişletilmiş toplantıda Başkan Hasan Sapsızoğlu, yasal süreci takip etmek için yetkili olarak görevlendirildi

Yetki Başkan Sapsızoğlu’nda
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KKTC Cimnastik Federasyonunun mahkeme kararıyla faaliyetlerinin durdurulması sonrası Yönetim Kurulu ve federasyona bağlı kulüpler genişletilmiş toplantı yaptı.

Toplantı sonucu yasal sürecin takibini yapmak üzere Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nu yetkili isim olarak görevlendirdi. Oy birliği ile alınan karar sonrası açıklama yapan Başkan Sapsızoğlu, bu sürecin camiada büyük bir kenetleme oluşturduğunu söyledi.  Sapsızoğlu, bu sorunların üstesinden gelinmesi için çözüm üretme gayretinden dolayı Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Dış İlişkiler sorumlusu Sertaç Bozatlı ve Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Sapsızoğlu, bu süreçte çocukların yara almadan çalışmaların devam edeceğini, ellerini taşın altına koyup bu karanlık dönemi atlatarak, federasyonu hak ettiği şeffaf bir yönetime kavuşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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