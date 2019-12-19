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Yetenek seçimi için protokol imzalanacak

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Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi Müdürlüğü heyetinin, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeler sürerken, yetenek seçimi için protokol imzalanması kararlaştırıldı

Yetenek seçimi için protokol imzalanacak

Başbakanlık Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden oluşan heyetin, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaret ve görüşmelerin ikinci günü tamamlandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde spor tesislerinin projelendirilmesi konusunda çalışma gruplarının oluşturulması yanında spor ve gençlik bilgi işlem sisteminin kurulması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada, spor alanında yapılacak tüm yatırımlar ve karşılıklı organizasyonlar için komiteler kurulması ve hareket planlarının oluşturulması kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, sporcu yetenek seçiminde Türkiye’de uygulanan proje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 2020 yılında projelendirilip hayata geçirilecek.

Bu hususta taraflar arasında bir protokol imzalanacak ve program doğrultusunda 2020 yılının ikinci yarısında proje uygulamaya koyulacak.

Hatırlanacağı gibi spor ve gençlik alanlarında işbirliği yapmak için KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın kafile başkanlığını yaptığı kafile geçtiğimiz gün Ankara’ya gitmişti. Heyette Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve teknik personelin yer alıyordu. KKTC heyetine Ankara temasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müşaviri Semaattin Öztürk de eşlik etti. Ankara temaslarını tamamlayan heyet, bu akşam yurda dönecek.

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