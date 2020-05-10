Yeşilyurt Sahası, sahalıktan çıktı

Yeşilyurt Spor Derneğinin futbol sahası olan Yeşilyurt Çağlar Davutoğlu Sahası, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı sahalıktan çıktı

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Yeşilyurt Spor Derneğinin futbol sahası olan Yeşilyurt Çağlar Davutoğlu Sahası, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı sahalıktan çıktı.

Kulübün yıllarca liglere katılmamasından dolayı, kullanılmayan ve kaderine terk edilen Çağlar Davutoğlu Sahasını çevreleyen teller yıkılırken, bir dönem çim olan zemini de tarlaya döndü. Zemin içerisinde çeşitli otlar büyürken, sahanın tabelası da çürüdü.

BTM İkinci Ligin oynanması halinde Yeşilyurt Spor Derneği, ev sahibi olduğu maçlarda Çağlar Davutoğlu Sahasını kullanamayacak.