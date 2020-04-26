Yeşilova yönetimi, yardım paketlerinin dağıttı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, birçok insan ekonomik olarak zor durumlar yaşıyor.

Yardıma muhtaç insan sayısı da her geçen gün artarken, spor kulüpleri de yardım kampanyalarına aktif destek veriyorlar. Bu kulüplerden olan Merit Alsancak Yeşilova yönetimi deKuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yapmış olduğu yardım paketlerinin dağıtımına gönüllü olarak destek verdi.