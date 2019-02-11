Yenicami teknik adamlarından mesaj var

Kulüp başkanı ve yönetimi istifa etmiş olan Yenicami’de görev yapan teknik adamlar, kulüp arması ile birlikte yayımladıkları ortak açıkma ile spor camiasına mesaj verdiler.

Teknik adamların mesajı şöyle:

“Değerli spor camiasının güzel insanları. Bilmenizi isterim ki eleştiri yaparken insanların neler yaşadıklarını iyice öğrenin. Yenicami AK ülke futboluna mal olmuş bir camiadır. Son 2 aylık süreçte takım olarak çok fazla olumsuzluk ve imkansızlıklar yaşadık. Bunlara rağmen tüm futbolcularımız büyük karakter gösterip çıktıkları son 3 resmi maçı da kazanmışlardır. Yine ayni karakterli çalışma arkadaşlarım hiç bir antrenman aksatmadan çalışmalarına devam etmiştir. Oynadığımız futbol eleştirilirken daha çok dikkate alınması gereken noktanın olduğu unutulmamalıdır. Camianın bu pırıl pırıl takıma en kısa zamanda sahip çıkacağını ümit eder saygılar sunarım.”