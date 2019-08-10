Yeniboğaziçi Pulya Festivali spor etkinlikleri ile dopdolu

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11.gerçekleştirilecek olan Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. 10 gün boyunca devam edecek olan 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya Festivali etkinliklerin çerçevesinde dün düzenlene basın toplantısında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyeleri, Festival Komitesi yetkilileri, festivalde yer alacak etkinliklerin sorumluları, basın mensuplarının katılım ile program içeriği açıklandı. Festival program içeriğinde sportif faaliyetlerin bu yılda geniş kapsamlı olarak yer alırken, Spor Komitesi sorumluları Aydın Kayol, Halil Erdoğuş Spor faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

SPORTİF FAALİYETLER

16 Ağustos Cuma gün açılışı gerçekleşecek olan 11.Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya Festivali açılış sonrasında ilk spor organizasyonu 17 Ağustos Cumartesi günün minikler futbol turnuvası ile başlıyor. U10 minikler futbol turnuvasına Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Yenicami, Mağusa Türk Gücü takımların katılacağı turnuva Mormenekşe Cemal Balses Stadında sabah saat 9:00 da başlayacak.

SPOR ONUR GECESİ

İlk kez düzenlenecek olan “Spor Onur Gecesi”nde Mağusa bölgesinde takımsal olarak başarılı olan takımları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bireysel sporlarda yurt içi ve yurt dışında başarılı olan sporcuların ödüllendirileceği “Spor Onur Gecesi” 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20:00 de Yeniboğaziçi festival alanı Amfi Tiyatro da ödüllendirilecek.

DİĞER ETKİNLİKLER

18 Ağustos Pazar sabah saat 10:00 da Mutluyaka atış poligonunda Sporting yarışması Gençler, Avcılar, Atıcılar, Veteranlar olmak üzere 4 kategoride devam edecek olan etkinlikler, akşam saat 18:00 de 4 kategoride Sokak Basketbolu (Streetball) ile devam edilecek. 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17:00 de 6-8-10 yaş ve dıştan katılım ile gerçekleştirilecek olan Minikler Survivor Yeniboğaziçi Festival alanı Amfi Tiyatro da yapılacak.

MASTERLER TURNUVASI

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri masterler turnuvası 22 Ağustos Perşembe günü saat 18:00 de Yeniboğaziçi, Osman, Ergün, Mehmet stadında Yeniboğaziçi, Akova, Yıldırım, Maraş masterlerinin katılım ile başlayacak olan turnuva 23 Ağustos Cuma günü oynanacak final karşılaşması ile tamamlanacak.

PLAJ ETKİNLİKLERİ

Plaj Hentbol turnuvası 17 Ağustos Cumartesi günü Yeniboğaziçi Belediye Plajında başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

Büyükler Plaj Futbol turnuvası 24 Ağustos Cumartesi sabah saat 9:30 da Yeniboğaziçi Belediye Plajında başlayacak ve aynı gün sonuçlanırken, Çocuklar Plaj Tenis Turnuvası’nda saat 14.00 de başlayacak ve gün sonunda finalleri ile sportif faaliyetler tamamlanacak.