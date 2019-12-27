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Yeni yılı, Bowling Turnuvası ile karşıladılar

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Yeni yılı, Bowling Turnuvası ile karşıladılar

ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin düzenlediği, Telsim’in destek verdiği Yeni Yıl etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirdiği Bowling Turnuvası’nın 6.’sı yapıldı.

ALGIM Özel Eğitim, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezleri’ndeki özel gereksinimli öğrencilerden oluşan takımların birbirleriyle yaptıkları müsabakalarda, tüm çocuklar çok neşeli anlar yaşayarak yeni yıla Bowling oynayarak girdiler.

Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Evren Karademir, katılım gösteren tüm çocuklara madalyalarını ve kupalarını vererek, tüm çocukların yeni yılını kutladılar.

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