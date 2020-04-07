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Yeni Boğaziçi Masterlerinden ihtiyaçlılara yardım eli

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Yeni Boğaziçi Masterleri Futbol Takımı,Yeni Boğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde ihtiyaçlı kişilere yardımda bulundular

Yeni Boğaziçi Masterlerinden ihtiyaçlılara yardım eli

Yeni Boğaziçi Masterleri Futbol Takımı, korona virüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren ülkemizde, örnek bir davranışa imza attı.

Yeni Boğaziçi Masterleri Futbol Takımı futbolcuları, yurt dışında katılacakları turnuva için kendi aralarında toparladıkları parayı,YeniBoğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılarve Yen iBoğaziçi Belediyesi gıda yardım sorumlusu ile birlikte belirlenen ihtiyaçlı kişilere takdim ettiler.

Yeni Boğaziçi Masterleri Futbol Takımıdaha önce de mültecilere gıda, inşaatta mahsur kalan Bangladeşli işçilere ise giyecek yardımında bulunmuştu.

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