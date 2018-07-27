banner107
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
92 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
37 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
41 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
24 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
318 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
63 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
34 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
90 0
banner82
banner147

Yeni başarılara kulaç atacaklar

banner27

Kıtalar arası Boğaziçi yüzme yarışı birincisi Doğukan Ulaç ile Osman Akkuş, Çanakkale'de katılacakları yarışı kürsüde bitirmeyi hedefleyecekler

Yeni başarılara kulaç atacaklar
banner137

Hasan İLKER

Türkiye Spor Vakfı tarafından Çanakkale'de ilk kez düzenlenecek olan 5km Troya Yüzme Maratonu'nda, Doğukan Ulaç ve Osman Akkuş da yarışacak.

750 sporcunun mücadele edeceği yarışta yüzecek olan ülkemizin başarılı sporcularından Osman Akkuş ile Doğukan Ulaç, 29 Temmuz Pazar günü saat 10:00 'da başlayacak olan maratona katılmak için bugün adamızdan ayrılacaklar.

Kıtalar arası Boğaziçi yüzme yarışı birincisi Doğukan Ulaç ile aynı yarışı başarıyla tamamlayan Osman Akkuş'un hedefi, Çanakkale'de de kürsüye çıkmak olacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.