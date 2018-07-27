Yeni başarılara kulaç atacaklar

Kıtalar arası Boğaziçi yüzme yarışı birincisi Doğukan Ulaç ile Osman Akkuş, Çanakkale'de katılacakları yarışı kürsüde bitirmeyi hedefleyecekler

Hasan İLKER

Türkiye Spor Vakfı tarafından Çanakkale'de ilk kez düzenlenecek olan 5km Troya Yüzme Maratonu'nda, Doğukan Ulaç ve Osman Akkuş da yarışacak.

750 sporcunun mücadele edeceği yarışta yüzecek olan ülkemizin başarılı sporcularından Osman Akkuş ile Doğukan Ulaç, 29 Temmuz Pazar günü saat 10:00 'da başlayacak olan maratona katılmak için bugün adamızdan ayrılacaklar.

Kıtalar arası Boğaziçi yüzme yarışı birincisi Doğukan Ulaç ile aynı yarışı başarıyla tamamlayan Osman Akkuş'un hedefi, Çanakkale'de de kürsüye çıkmak olacak.