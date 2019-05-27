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Yeni antrenörler, okçuluk belgelerini aldı

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Yeni antrenörler, okçuluk belgelerini aldı
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere belgeleri önceki gün verildi.

2019 yılı faaliyet programı çerçeveside Eğitim Kurulu tarafından 3-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna katılan 13 kişi belgelerini almaya hak kazandı. 

Federasyon Eğitim Kurulu KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Davut Kaya’nın katılım ve katkılarıyla kursa katılan Ayşen Tez, Yılmaz Kutluhan, Berke Özkan, Atasü Paşaoğlu, Murat Çoğun Alkan Caner, Ayşen Keleş Altındağlı, Arda Topal, Fatma Yasemin Kutluhan, İpek Sude Gün, Selçuk Kral Doğan, Hüseyin Pekri ve  Fatih Suiçmez isimli adaylar, 13 gün boyunca Lefkoşa Atataürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan sporcu eğitim merkezinde temel ve uygulamalı dersler alarak, yapılan değerlendirme sonucunda almaya hak kazandıkları belgeleri, 26 Mayıs tarihinde yapılan büyükler sıralama yarışmaları esnasında KKTC Spor Dairesi yönetim kurulu üyesi Turgut Karamanoğlu, federasyon eğitim kurulu üyeleri Salih Urfalı, Abuzer Ekbiç ve federasyon başkanı Ferdi Çiftçi tarafından taktim edildi.

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