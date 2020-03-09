YDÜ’nün havuz gururu

YDÜ yüzücüleri, Kulüplerarası Kış Şampiyonasında birçok rekora imza atarlarken, 5 yıldır kırılamayan 4X50m Bayrak Kısa Kulvar KKTC rekorunu da kırdılar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 7-8 Mart tarihlerinde Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda 2gün gerçekleştirilen Kulüplerarası Kış Şampiyonasının en başarılı takımı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu.

Genel sonuçlar şöyle;

Buğra Buba : 50m Kurbağalama 00:29.75’lik derecesi ile Kısa Kulvar KKTC REKORU,

100m Kurbağalama 01:05.23’lük derecesi ile Kısa Kulvar KKTC REKORU,

Sarp İşçi ,800m Serbest 10:01.45’lik derecesi ile 14-15-16-17-18 YAŞ REKORU,

Doğukan Ulaç : 800m Serbest 08:04.64’lük derecesi ile Kısa Kulvar KKTC REKORU,

200m Serbest 01:53.10’luk derecesi ile Kısa Kulvar KKTC REKORU,

Emre Ersoy : 50m Serbest 00:24.35’lik derecesi ile 15-16-17-18 YAŞ REKORU

100m Serbest 00:52.54’lük derecesi ile Kısa Kulvar KKTC REKORU,

50m Sırtüstü 00:27.34’lük derecesi ile 15-16-17-18 YAŞ REKORU,

Hüseyin Hasan Çakır : 200m Serbest 02:14.20’lik derecesi ile 13 YAŞ REKORU,

Enes Kansız : 200m Kelebek 02:22.00 derecesi ile 14 YAŞ REKORUNUN sahibi oldu.

5 yıldan sonra 02:07.45’lik derece ile kırılan, 4X50m Bayrak Kısa Kulvar KKTC rekoru da Selen Sarıkaya, Kayla Tombul, Şengül Uzun, Aysel Sıddık’tan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi’nin oldu.

Genel Takım Puanlaması

YDÜ Yıldız Kız : 7846 puan ile şampiyon

YDÜ Yıldız Erkek : 7383 puan ile şampiyon

YDÜ Genç Kız : 9926 puan ile şampiyon

YDÜ Genç Erkek : 11725 puan ile şampiyon