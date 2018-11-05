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YDÜ’de, Spor Gazeteciliği konuşulacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde “Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya” konulu panel düzenlenecek

YDÜ’de, Spor Gazeteciliği konuşulacak
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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya konulu panel düzenleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, moderatörlüğünü gazeteci – yazar Hasan Hastürer’in yapacağı panelde, Harun Denizkan (GAK TV Direktörü), Hasan Ecer (BRT Spor Yorumcusu), Çelen Oben (KTSYD Başkanı) ve Songuç Kürşad (Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü)  konuşmacı olarak yer alacaklar.

Panel Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salon 2'de bugün saat 11.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

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