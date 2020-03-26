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YDÜ yüzücüleri evde çalışıyorlar

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YDÜ yüzücüleri evde çalışıyorlar

Hasan İLKER

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle spor etkinliklerinin askıya alınmasından dolayı sporcular antrenmanlarını evlerinde bireysel olarak devam ettiriyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımısporcuları da evde çalışmalarını sürdürüyorlar. Antrenörlerinin verdiği program dahilinde evde çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımısporcuları, “Evde Kalalım! Sağlıkla Kalalım! Hayatta Kalalım!!” mesajını da ilettiler.

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