YDÜ Yetenek Avcıları’ndan muhteşem final

Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulu öğrencileri, düzenlenen muhteşem final töreni ile katılım belgelerini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulu 18 Temmuz geçtiğimiz gün öğrencilerin katılım belgelerini almalarıyla sona erdi.

Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Bu sene 13.’sü gerçekleşen Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulu 18 Haziran- 18 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrencilerin yaz tatillerinde dinlenirken eğlenmeleri, spor ve sanat dallarındaki becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen yaz okulunda öğrencilerin gelişimleri göz önünde bulundurularak 6 yaş-1.sınıf, 2-3. sınıf ve 4-5. sınıf olmak üzere üç seviyede düzenlenmiştir. Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulunda sportif dersler olarak basketbol, yüzme, tenis, futbol ve dans dersleri, zihinsel etkinlik olarak İngilizce, satranç, resim, mandala, yoga dersleri haftanın iki günü kampüs dışı gezi programlarıyla sinema programlarının içerisinde olduğu dopdolu bir yaz okulu tüm coşkusuyla önceki senelerde olduğu gibi öğrencilerin keyif almaları ve keyif alırken öğrendikleri bir ortam sağlanmış oldu.

Deneyimli eğitmen ve öğretim görevlilerinden oluşan kadronun görev aldığı Yetenek Avcıları Tam Gün Yaz Okulu programında sportif etkinliklere ağırlık verilmiştir. Ancak sportif etkinliklerin dışında programda İngilizce, resim, satranç, mandala – yoga gibi zihinsel etkinlikler ile takım oyunları ve yarışmaların yapıldığı açık alan etkinliklerinde öğrencilerimizin kendilerine güven duygularını arttırması ve bireysel becerilerini ortaya çıkaracak aktivitelerin olmasıyla neşeli ve güzel zaman geçirdiler.”