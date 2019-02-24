YDÜ tarih yazdı

Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takımı “Londra Uluslararası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası”nda 2 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz madalya kazanarak tarih yazdı

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra’da düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”nun ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya, ikinci gününde ise bir bronz madalya daha kazanarak, şampiyonayı toplamda 2 Altın, 2 Gümüş, 2 de Bronz madalya kazanarak tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde ise Şirvan Akdemir Beyaz Kuşak Adult Middle kategorisinde rakiplerini geçerek Bronz madalya kazandı.

BAŞANTRENÖR DİOGO MORAES AZEVADO: “DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK”

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) Diogo Moraes Azevado Şampiyona ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Londra’da düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”na uzun süren disiplinli bir programla hazırlandık. Takımdaki tüm sporcularımız gerek şampiyona öncesi gerekse de şampiyona süresince büyük bir displin içerisinde hareket ettiler. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcularla tüm mücadelelerde büyük özveri ile mücadele ettiler. Sonuçta Şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalya ile kapatarak, Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Ji Jitsu takımının adının tarihe yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki şampiyonalara da ayni özveri ile hazırlanarak, daha büyük hedeflerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bize bu süre içerisinde her türlü desteği sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi yönetime de çok teşekkür ediyorum.”