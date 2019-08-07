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YDÜ rekortmen yüzücüleri ile gurur duyuyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı, yüzücülerinin Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile Yıldızlar Bireysel Müsabakasında elde ettiği başarıların gururunu yaşıyor. Doğukan Ulaç, Emre Ersoy ve Buğra Buba birçok rekora imza attılar

YDÜ rekortmen yüzücüleri ile gurur duyuyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı, yüzücülerinin  Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile Yıldızlar Bireysel Müsabakasında elde ettiği başarıların gururunu yaşıyor.

Doğukan Ulaç, Emre Ersoy ve Buğra Buba ve Paşa Sezener ile Cahit Bozatlı, Su Sporları Federasyonu adına Enka Tesislerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Müsabakasında yarışmışlardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı yüzücüleri Doğukan Ulaç, Emre Ersoy ve Buğra Buba'nın elde ettiği sonuçlar şöyle:
Buğra Buba

50m Kurbağalama da Finale kalmayı başardı. 100m ve 200m Kurbağalama finale kalmayı başardı. Hem de yeni uzun kulvar KKTC Rekorlarının sahibi oldu.

Doğukan Ulaç

400m Serbest 04:04.40’lık derecesi ile hem KKTC Rekoru hem de finale kalmayı başardı. 800m Serbest 08:29.43’lük derecesi ve 1500m Serbest 16:18.00’lık derecesi ile yeni uzun kulvar KKTC Rekorunun sahibi oldu.

Emre Ersoy

4x200m Serbest Bayrak ilk adam rekor denemesi yapıp 02:02.65’lik derecesi ile uzun kulvar yeni 15-16 Rekorunun sahibi oldu. 100m Serbest 00:55.88’lik derecesi ile yeni uzun kulvar 15-16-17-18 rekorunun sahibi oldu.

4x200m Serbest Bayrak Takımı 08:21.47’lik derecesi ile (Emre Ersoy, Paşa Sezener, Cahit Bozatlı, Doğukan Ulaç), 4x100m Serbest Bayrak Takımı 03:47.42’lik derecesi ile (Emre Ersoy, Bugra Buba, Paşa Sezener, Doğukan Ulaç) ve 4x100m Karışık Bayrak Takımı 04:11.81’lik derecesi ile (Doğukan Ulaç, Emre Ersoy, Buğra Buba, Cahit Bozatlı) yeni uzun kulvar KKTC Rekorunun sahibi oldular.

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