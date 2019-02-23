YDÜ Jiu-Jitsucuları, Londra’da madalyaları topluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı, “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”nun ilk gününde toplam 5 madalya kazanırken, bugün altın madalya sayısını 4’e çıkarmayı hedefleyecek

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonunun İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”nun ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

Dört altın madalya hedefine çok yaklaşıldı

Crystal Palace National Sports Centre’da düzenlenen ve çok sayıda sporcunun katıldığı Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası’nın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) sporcuları, turnuva öncesi kendilerine koydukları 4 altın madalya hedefine çok yaklaştı. Turnuvanın ilk gününde YDÜ Brazilian Jiu Jitsu takımından, takım başantrenörü Diogo Moraes Azevedo Siyah Kuşak Adult Super Heavy kategorisinde günün ilk altın madalyasını kazandı. Selman Özcan ise Kahverengi Kuşak Master 2 Heavy kategorisinde ikinci altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

Dr. Aziz Suat Günsel gümüş madalya kazandı

Dr. Aziz Suat Günsel ise mücadele ettiği Mavi Kuşak Adult Ultra Heavy kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dr. Ulaş Yavuz ise Mavi Kuşak Master 3 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanarak adını kürsüye yazdırdı. Dr. Deniz Erdağ ise Mavi Kuşak Master 2 Middle kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı ikinci gün mücadelelerinin ardından iki altın madalya daha kazanarak turnuva öncesi kendisine koyduğu dört altın madalya hedefini tutturmayı hedefliyor...