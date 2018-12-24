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YDÜ bisikletçileri geleneği bozmadı

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YDÜ bisikletçileri geleneği bozmadı
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Yakın Doğu Üniversitesi Bayan ve Erkek Bisiklet Takımları, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 21 Aralık’ta düzenlenen Üniversitelerarası Bisiklet Yarışları’nda şampiyon oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi’nden Eziç Işıkları’na kadar olan 10 km’lik parkurda pedal çeviren Berkem Karayeğen, Öncel Üney, Berk Bağrıkara, Mazhar Moda, Tuğberk Kopca’dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı 09.53.86’lık dereceyle ve Zekiye Yağmur Aydındağ, Sibel Haraç, Dudu Asya Erokay’dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Bayan Bisiklet Takımı 10.23.51’lik dereceyle şampiyon oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Bisiklet Takım Antrenörü Zihni Üney; "Güzel bir yarış oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bisiklet Takımı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı" dedi ve şampiyon olan sporcuları göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.  

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