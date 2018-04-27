YDİ yüzücüleri zafere yüzdü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası 2 günlük tamamlandı.
Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 17 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:
|
20.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
1:11.59
|
11
|
20.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
1:11.59
|
KÜÇÜKLER K.K. REKORU
|
9 - 11
|
Erkekler, 200m Serbest/Freestyle
|
30.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
2:35.14
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
30.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
2:35.14
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
|
Erkekler, 50m Sırt/Backstroke
|
22.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
30.97
|
O. S. YILDIZLAR. REKORU
|
12 - 14
|
28.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
29.04
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
14
|
28.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
29.04
|
O. S. YILDIZLAR REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 100m Sırt/Backstroke
|
22.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
1:04.00
|
O. S. YILDIZLAR REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 100m Kelebek/Fly
|
26.
|
Seri 1
|
Rüzgar Maneoğlu
|
05
|
15.05
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
13
|
26.
|
Seri 1
|
Enes Kansız
|
06
|
23.06
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
12
|
26.
|
Seri 1
|
Rüzgar Maneoğlu
|
05
|
15.05
|
O. S. YILDIZLAR REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 200m Kelebek/Fly
|
26.
|
Seri 1
|
Enes Kansız
|
06
|
3:02.01
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
12
|
Bayanlar, 50m Serbest/Freestyle
|
19.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
33.41
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
|
Bayanlar, 100m Serbest/Freestyle
|
19.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
1:08.56
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
19.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
1:08.56
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
|
Bayanlar, 200m Serbest/Freestyle
|
31.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
2:31.28
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
31.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
2:31.28
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
Kızlar okullar sıralaması
Yakın Doğu İlkokulu
Levent Primary School
9 Eylül İlkokulu
Erkekler okullar sıralaması
Yakın Doğu İlkokulu
9 Eylül İlkokulu
Levent Primary School