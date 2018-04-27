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YDİ yüzücüleri zafere yüzdü

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Yakın Doğu İlkokulu’nun, kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 17 rekor kırıldı

YDİ yüzücüleri zafere yüzdü
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası 2 günlük tamamlandı.

Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 17 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:

20.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

1:11.59

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

20.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

1:11.59

KÜÇÜKLER K.K. REKORU

9 - 11

Erkekler, 200m Serbest/Freestyle

30.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

2:35.14

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

30.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

2:35.14

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Erkekler, 50m Sırt/Backstroke

22.

Seri 4

Emre Ersoy                             

04

30.97

O. S. YILDIZLAR. REKORU

12 - 14

28.

Seri 4

Emre Ersoy

04

29.04

K. KULVAR YAŞ REKORU

14

28.

Seri 4

Emre Ersoy

04

29.04

O. S. YILDIZLAR REKORU

12 - 14

Erkekler, 100m Sırt/Backstroke

22.

Seri 4

Emre Ersoy

04

1:04.00

O. S. YILDIZLAR REKORU

12 - 14

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

26.

Seri 1

Rüzgar Maneoğlu

05

15.05

K. KULVAR YAŞ REKORU

13

26.

Seri 1

Enes Kansız

06

23.06

K. KULVAR YAŞ REKORU

12

26.

Seri 1

Rüzgar Maneoğlu

05

15.05

O. S. YILDIZLAR REKORU

12 - 14

Erkekler, 200m Kelebek/Fly

26.

Seri 1

Enes Kansız

06

3:02.01

K. KULVAR YAŞ REKORU

12

Bayanlar, 50m Serbest/Freestyle

19.

Seri 2

Özgül Çetin

07

33.41

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Bayanlar, 100m Serbest/Freestyle

19.

Seri 2

Özgül Çetin

07

1:08.56

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

19.

Seri 2

Özgül Çetin

07

1:08.56

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Bayanlar, 200m Serbest/Freestyle

31.

Seri 2

Özgül Çetin

07

2:31.28

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

31.

Seri 2

Özgül Çetin

07

2:31.28

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Kızlar okullar sıralaması

Yakın Doğu İlkokulu

Levent Primary School

9 Eylül İlkokulu

Erkekler okullar sıralaması

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9 Eylül İlkokulu

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