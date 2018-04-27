YDİ yüzücüleri zafere yüzdü

Yakın Doğu İlkokulu’nun, kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 17 rekor kırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası 2 günlük tamamlandı.

Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 17 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:

20. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 1:11.59 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

20. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 1:11.59 KÜÇÜKLER K.K. REKORU 9 - 11

Erkekler, 200m Serbest/Freestyle

30. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 2:35.14 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

30. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 2:35.14 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Erkekler, 50m Sırt/Backstroke

22. Seri 4 Emre Ersoy 04 30.97 O. S. YILDIZLAR. REKORU 12 - 14

28. Seri 4 Emre Ersoy 04 29.04 K. KULVAR YAŞ REKORU 14

28. Seri 4 Emre Ersoy 04 29.04 O. S. YILDIZLAR REKORU 12 - 14

Erkekler, 100m Sırt/Backstroke

22. Seri 4 Emre Ersoy 04 1:04.00 O. S. YILDIZLAR REKORU 12 - 14

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

26. Seri 1 Rüzgar Maneoğlu 05 15.05 K. KULVAR YAŞ REKORU 13

26. Seri 1 Enes Kansız 06 23.06 K. KULVAR YAŞ REKORU 12

26. Seri 1 Rüzgar Maneoğlu 05 15.05 O. S. YILDIZLAR REKORU 12 - 14

Erkekler, 200m Kelebek/Fly

26. Seri 1 Enes Kansız 06 3:02.01 K. KULVAR YAŞ REKORU 12

Bayanlar, 50m Serbest/Freestyle

19. Seri 2 Özgül Çetin 07 33.41 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Bayanlar, 100m Serbest/Freestyle

19. Seri 2 Özgül Çetin 07 1:08.56 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

19. Seri 2 Özgül Çetin 07 1:08.56 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Bayanlar, 200m Serbest/Freestyle

31. Seri 2 Özgül Çetin 07 2:31.28 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

31. Seri 2 Özgül Çetin 07 2:31.28 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

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Yakın Doğu İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Levent Primary School