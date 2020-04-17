Yazda liglerin başlaması imkansız

Marios Lefkaritis herkesin liglerin tamamlanmasını istediğini ancak Yaz’da liglerin tekrar başlamasının imkansız olduğunu açıklarken, Avrupa’da kupa mücadelesinin de oynanmayacağını düşündüğünü belirtti

KOP onursal başkanı ve UEFA eski temsilcisi Marios Lefkaritis açıklamalarda bulunarak Yaz’da liglerin tekrar başlamasının imkansız olduğuna vurgu yaptı.

Marios Lefkaritis geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda UEFA ve FIFA’nın şu an ofislerinde sadece 10 kişinin çalıştığını ve onların bile bu kadar az personelle çalıştığı bir dönemde futbolun başlamasının imkansız olduğuna dikkat çekti.

Lekfaritis ortalıkta dönen tarihlerin nereden çıktığını bilmediğini, Yazda futbolun başlamasının kendi ellerinde olmadığını ifade etti.

Lefkaritis, herkesin liglerin tamamlanmasını istediğini, halkın futbolu özlediğini ve bunun da sadece bir aşı veya ilaç bulunmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Lefkaritis bu yıl hiçbir Avrupa’da kupa mücadelesinin de oynanmayacağını düşündüğünü açıklarken Avrupa mücadeleleri için uçağa binilmesi gerektiğini ve bu riski de kimsenin almayacağına inandığını sözlerine ekledi.