Yayla’da hedefe Bozbeyli attı

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Turnuvada Gürcan Kızıler ikinciliği elde etti

Yayla Spor Kulübü tarafından düzenlenen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Alpak ailesinin sponsorluğunu yaptığı turnuvada Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Hasan Bozbeyli, turnuvanın finalinde rakibi Gürcan Kızıler’i 3-0 yenerek birinciliği kazandı. Turnuvada üçüncülüğü Tarık Kurdaş elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Fehmi Alpak ve Fadıl Haşit tarafından verildi.

Turnuvada alınan sonuçlar ve dereceye giren sporcular şöyle:

Üçüncülük maçı

Tarık Kurdaş-Devrim Beyitler: 3-1

Final maçı

Hasan Bozbeyli-Gürcan Kızıler: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (100 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (14 darts)