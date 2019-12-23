banner255
banner69
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
181 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
50 0
 
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
19 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
84 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
837 0
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
32 0
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
17 0
banner355

Yayla’da hedefe Bozbeyli attı

banner27

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Turnuvada Gürcan Kızıler ikinciliği elde etti

Yayla’da hedefe Bozbeyli attı

Yayla Spor Kulübü tarafından düzenlenen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Alpak ailesinin sponsorluğunu yaptığı turnuvada Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Hasan Bozbeyli, turnuvanın finalinde rakibi Gürcan Kızıler’i 3-0 yenerek birinciliği kazandı. Turnuvada üçüncülüğü Tarık Kurdaş elde etti.  

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Fehmi Alpak ve Fadıl Haşit tarafından verildi.

Turnuvada alınan sonuçlar ve dereceye giren sporcular şöyle:

Üçüncülük maçı

Tarık Kurdaş-Devrim Beyitler: 3-1

Final maçı

Hasan Bozbeyli-Gürcan Kızıler: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (100 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (14 darts)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.