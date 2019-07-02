Yavruvatan yeniden doğuyor

Londra’da 1995 yılında kurulan Yavruvatan FC kısa bir aradan sonra gümbür gümbür sahalara geri dönüyor.
Uzan yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavruvatan Futbol Kulübü, yeni Başkan ve yönetimiyle birlikte sahalara geri dönmeye karar verdi.. Yavruvatan FC yeni sezon için tüm hazırlıklarına şimdiden başladı ve 2019/2020 sezonu için iddia olduğunu belirtti.
Yavruvatan FC yönetimi kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:
Başkan - Nafiya Horozoğlu
Asbaşkan - İbrahim Tümse
Genel Sekreter - Özkül Aliriza
Disiplin Sekreteri - Mehmet Nalbantoğlu
Mali Sekreteri - Yaren Kuruovalı
Futbol Sorumlusu - Ümit Çıkıkcıoğlu
Antrenör - Hüseyin Cümbüş
Yardımcı Antrenör - Hasan Tabak
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ve Yavruvatan FC Başkanı olan Nafiya Horozoğlu, yeni sezonda özellikle gençlere yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgularken şu açıklamaları yaptı:
“Yavruvatan futbol kulübü uzun yıllar ciddi emek koyarak Londra’da yaşayan toplum için hizmet vermiştir ve futbol arenasında başarılı bir performans sergilemiştir. Kısa bir aradan sonra daha güçlü bir şekilde sahalara geri dönüyoruz. Amacımız gençliğe hizmet ve gençlerimiz kazanmaktır.
Bu nedenden dolayı gençlerimizi sokaktan veya kötü alışkanlık uzak tutup futbola teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir ekip oluşturduk, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”