Yavruvatan yeniden doğuyor

Yavruvatan FC yeni başkan ve yönetim ile sahalara geri dönüyor. Nafiya Horozoğlu kulübün yeni başkanı oldu

Londra’da 1995 yılında kurulan Yavruvatan FC kısa bir aradan sonra gümbür gümbür sahalara geri dönüyor.

Uzan yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavruvatan Futbol Kulübü, yeni Başkan ve yönetimiyle birlikte sahalara geri dönmeye karar verdi.. Yavruvatan FC yeni sezon için tüm hazırlıklarına şimdiden başladı ve 2019/2020 sezonu için iddia olduğunu belirtti.

Yavruvatan FC yönetimi kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Başkan - Nafiya Horozoğlu

Asbaşkan - İbrahim Tümse

Genel Sekreter - Özkül Aliriza

Disiplin Sekreteri - Mehmet Nalbantoğlu

Mali Sekreteri - Yaren Kuruovalı

Futbol Sorumlusu - Ümit Çıkıkcıoğlu

Antrenör - Hüseyin Cümbüş

Yardımcı Antrenör - Hasan Tabak

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ve Yavruvatan FC Başkanı olan Nafiya Horozoğlu, yeni sezonda özellikle gençlere yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgularken şu açıklamaları yaptı:

“Yavruvatan futbol kulübü uzun yıllar ciddi emek koyarak Londra’da yaşayan toplum için hizmet vermiştir ve futbol arenasında başarılı bir performans sergilemiştir. Kısa bir aradan sonra daha güçlü bir şekilde sahalara geri dönüyoruz. Amacımız gençliğe hizmet ve gençlerimiz kazanmaktır.

Bu nedenden dolayı gençlerimizi sokaktan veya kötü alışkanlık uzak tutup futbola teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir ekip oluşturduk, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”