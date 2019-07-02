 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
18 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
402 0
 
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
12 0
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
43 0
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
205 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
210 0
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
224 0
banner82

Yavruvatan yeniden doğuyor

banner27

Yavruvatan FC yeni başkan ve yönetim ile sahalara geri dönüyor. Nafiya Horozoğlu kulübün yeni başkanı oldu

banner315
Yavruvatan yeniden doğuyor
banner267

Londra’da 1995 yılında kurulan Yavruvatan FC kısa bir aradan sonra gümbür gümbür sahalara geri dönüyor.

Uzan yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavruvatan Futbol Kulübü, yeni Başkan ve yönetimiyle birlikte sahalara geri dönmeye karar verdi.. Yavruvatan FC yeni sezon için tüm hazırlıklarına şimdiden başladı ve 2019/2020 sezonu için iddia olduğunu belirtti.

Yavruvatan FC yönetimi kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: 
Başkan - Nafiya Horozoğlu
Asbaşkan - İbrahim Tümse
Genel Sekreter - Özkül Aliriza
Disiplin Sekreteri - Mehmet Nalbantoğlu 
Mali Sekreteri - Yaren Kuruovalı 
Futbol Sorumlusu - Ümit Çıkıkcıoğlu

Antrenör - Hüseyin Cümbüş
Yardımcı Antrenör - Hasan Tabak

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ve Yavruvatan FC Başkanı olan Nafiya Horozoğlu, yeni sezonda özellikle gençlere yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgularken şu açıklamaları yaptı:

“Yavruvatan futbol kulübü uzun yıllar ciddi emek koyarak Londra’da yaşayan toplum için hizmet vermiştir ve futbol arenasında başarılı bir performans sergilemiştir. Kısa bir aradan sonra daha güçlü bir şekilde sahalara geri dönüyoruz. Amacımız gençliğe hizmet ve gençlerimiz kazanmaktır.

Bu nedenden dolayı gençlerimizi sokaktan veya kötü alışkanlık uzak tutup futbola teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir ekip oluşturduk, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.