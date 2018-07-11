Yarmalenko, West Ham United’ta

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Borussia Dortmund'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Borussia Dortmund, 28 yaşındaki Yarmolenko'nun transferi konusunda anlaştı. Ukraynalı futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham, Yarmolenko'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Borussia Dortmund'un geçen yaz 25 milyon avroya Dinamo Kiev'den renklerine bağladığı Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını 76 kez giydi.