Yarım asırlık kulüp kayyuma devredildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un olağanüstü kongresinde yeni yönetim kurulu oluşturulamaması nedeniyle 53 yıllık kulüp kayyuma devredildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un olağanüstü kongresinde yeni yönetim kurulu oluşturulamaması nedeniyle 53 yıllık kulüp kayyuma devredildi.

Karadeniz ekibinin bir ayda dördüncüsü yapılan olağanüstü kongresi İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek gündem maddesi ile toplanan genel kurulda divan kurulu başkanlığına Ediz Durmuş Bilgin getirildi.

Ardından seçim maddesine geçildi. Genel kurul üyelerinden yönetim kurulu üyeliklerine aday çıkmaması üzerine Bilgin, takımı kayyuma devredeceklerini açıkladı.

Bilgin, bir aydır yapılan olağanüstü kongrelerde aday çıkmaması nedeniyle takımı bu süreçte fiilen Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yönettiğine işaret ederek, "Valimiz Kaymak, Samsunspor'un elinden tutmuş giderken onu yol arkadaşlarından yoksun bırakmamak adına, kendisinin seçeceği bir kurul ile kulübü arzu ettiğimiz noktaya taşımasını uygun bulduk." dedi.

Samsunspor'u ekonomik çıkmazdan kentin valisinin kurtarabileceğini vurgulayan Bilgin, yönetim kurullarına aday çıkmaması nedeniyle dernek organlarının oluşturulamadığının zapta geçtiğini ve kulübün kayyuma devredildiğini kaydetti.