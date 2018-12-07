Yapılan yatırımlar boşa mı gitti?

İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki ışıklandırma çalışmaları yarım kalırken, stada yapılan aydınlatma yatırımları boşa gitti

K-PET Süper Lig’deki tek İskele temsilcisi Gençler Birliği’nin sahası olan İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki ışıklandırma çalışmaları yarım kaldı.

Projektörleri yerleştirilen, sahanın 4 köşesine dikilen direklerin her birinde 24 olmak üzere İskele Cumhuriyet Stadı’nı toplam 96 projektörün aydınlatması hedefleniyordu.

Geçtiğimiz sezon 2 Şubat Cuma akşamı oynanan Gençler Birliği-Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapması planlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda, gece maçları hala daha oynanamıyor. Ancak ışıklandırma çalışmaları tamamlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu'nda, jeneratör olmadığı için gece maçları hala daha oynanamıyor. Bu da stada yapılan yatırımların boşa gittiği anlamına geliyor.