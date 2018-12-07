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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Yapılan yatırımlar boşa mı gitti?

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İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki ışıklandırma çalışmaları yarım kalırken, stada yapılan aydınlatma yatırımları boşa gitti

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Yapılan yatırımlar boşa mı gitti?
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K-PET Süper Lig’deki tek İskele temsilcisi Gençler Birliği’nin sahası olan İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki ışıklandırma çalışmaları yarım kaldı.

Projektörleri yerleştirilen, sahanın 4 köşesine dikilen direklerin her birinde 24 olmak üzere İskele Cumhuriyet Stadı’nı toplam 96 projektörün aydınlatması hedefleniyordu.

Geçtiğimiz sezon 2 Şubat Cuma akşamı oynanan Gençler Birliği-Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapması planlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda, gece maçları hala daha oynanamıyor. Ancak ışıklandırma çalışmaları tamamlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu'nda, jeneratör olmadığı için gece maçları hala daha oynanamıyor. Bu da stada yapılan yatırımların boşa gittiği anlamına geliyor.

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