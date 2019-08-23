Yanaroğlu ve Düzkaya disiplinlik

Ozanköy şikayeti üzerine Hasan Yanaroğlu ve Düzkaya Spor Kulübü, Düzkaya’nın serbest transfer Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ozanköy futbolcusu, Hasan Yanaroğlu ve Düzkaya Spor Kulübü, KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 12. ve 13. maddelerince belirlenen Serbest Transfer Hakkı ile Serbest Transfer Tazminatı yükümlülüklerini yerine getirmemekten ve KTFF Talimatlarına aykırı davranmaktan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Serbest transfer hakkını kullanarak, Düzkaya’ya transfer olmak isteyen ve uzun süredir bu takımla antrenmanlara çıkan Hasan Yanaroğlu, şu anda da Türkiye kampında bulunduğu Düzkaya’nın, gerekli ücreti Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna yatırmamasından dolayı Ozanköy tarafından şikayet edildi.

Futbolcunun izinsiz olarak Düzkaya antrenmanlarına çıkmasından dolayı yapılan şikayet sonrasında ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu talimatlarına göre Hasan Yanaroğlu, Disiplin Kuruluna sevk edildi. Disiplin Kurulunun alabileceği kararlar arasında Hasan Yanaroğlu’nun serbest transfer hakkının iptal edilmesi de var.