Yanal, derbinin kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eksikler ve formsuzluklar nedeniyle Galatasaray derbisinin kadrosunu oluşturmakta zorluk çekiyor. Yanal'ın stoper, sol bek ve orta sahada görev vereceği isimleri henüz belirlemediği öğrenildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin 11’ini belirlemeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, eksik oyuncular nedeniyle farklı planlar üzerinde duruyor. Orta sahada Emre Belözoğlu sakatlığı, Luiz Gustavo cezası nedeniyle yer alamayacak. Ozan Tufan’ın yanında ilk seçenek Jailson. Stoperde son haftalarda bekleneni veremeyen Brezilyalı asıl mevkisine dönebilir. Diğer bir alternatif ise Tolga Ciğerci. Jailson’un orta sahaya çekilmesi durumunda Rami veya Falette ilk 11’de şans bulacak. Rodrigues’in sakatlığı, Hasan Ali Kaldırım’ın da maç eksikliğinin bulunması teknik heyeti düşündürüyor. Deneyimli sol bek, derbiye yetişmeye çalışıyor. Bu bölgede Hasan Ali’nin görev yapması durumunda sağda Isla, önünde ise Dirar’ın oynayabileceği öğrenildi. Ersun Yanal, cumartesi gününe kadar farklı seçenekleri değerlendirerek son kararını verecek.