banner255
banner69
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
2 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
457 0
 
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
41 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
122 0
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
82 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
41 0
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
23 0
banner374

Yanal, derbinin kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor

banner27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eksikler ve formsuzluklar nedeniyle Galatasaray derbisinin kadrosunu oluşturmakta zorluk çekiyor. Yanal'ın stoper, sol bek ve orta sahada görev vereceği isimleri henüz belirlemediği öğrenildi

Yanal, derbinin kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin 11’ini belirlemeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, eksik oyuncular nedeniyle farklı planlar üzerinde duruyor.

Orta sahada Emre Belözoğlu sakatlığı, Luiz Gustavo cezası nedeniyle yer alamayacak. Ozan Tufan’ın yanında ilk seçenek Jailson. Stoperde son haftalarda bekleneni veremeyen Brezilyalı asıl mevkisine dönebilir.

Diğer bir alternatif ise Tolga Ciğerci. Jailson’un orta sahaya çekilmesi durumunda Rami veya Falette ilk 11’de şans bulacak.

Rodrigues’in sakatlığı, Hasan Ali Kaldırım’ın da maç eksikliğinin bulunması teknik heyeti düşündürüyor. Deneyimli sol bek, derbiye yetişmeye çalışıyor.

Bu bölgede Hasan Ali’nin görev yapması durumunda sağda Isla, önünde ise Dirar’ın oynayabileceği öğrenildi.

Ersun Yanal, cumartesi gününe kadar farklı seçenekleri değerlendirerek son kararını verecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.