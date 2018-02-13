Yamaç Paraşütü’nde uluslararası heyecan yaşanacak

Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile Girne Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi tarafından desteklenen Paragliding Accuracy World Cup Yarışması, 16-18 Şubat tarihleri arasında Tatlısu’da yapılacak

Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası Cuma günü başlayacak. Hava Sporları Federsasyonu şampiyona ile ilgili dün basın toplantısı düzenleyerek detayları basınla paylaştı. Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya bu organizasyonun bir ekip işi sonucu ortaya çıktığını belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti. Basın toplantısında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı adına İskele Bölge Sorumlusu Ali Orçan, Türk Hava Kurumu adına Bekir Akyüz ve organizasyonun sponsorlarından Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu birer konuşma yaptılar. Organizasyonda göerev yapan Alternati Sporlar Derneği Başkanı Umut Akçil, ve Hava Sporları Federasyonu Yamaçparaşüt Birim Sorumlusu Cemal Direkçi organizasyonla ilgili bilgiler aktardı. Yarın Girne Belediyesi önünde kortej yürüyüşü ile yarışmaya katılacak sporcular Girne’yi gezecek ve konser alanında ilk günün heyacanını yaşayacaklar. Organizasyonda ilk uçuşlar Cuma sabah gerçekleştirilecek. Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Honk Kong, Hindistan, Endonezya, Kuzey Kore, Kosova, Makedonya, Malezya, Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İngiltere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 115 civarında sporcunun yarışacağı organizasyon 3 gün boyunca Tatlısu bölgesinde yapılacak. Yarışmacılar üç gün boyunca toplamda 6 sorti uçuş gerçekleştirerek hedef en yakın noktaya inmeye çalışacak. 6 sorti sonunda ortaya çıkacak derecelere göre ilk 3 de belirlenmiş olacak. Yarışma sonunda düzenlenecek törende dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.