Yalova tombalasında nostaljik final

Yalova'nın düzenlediği tombala geceleri Kıbrıs’ın efsanevi müzik grubu Halkalar’ın sahne alacağı gece ile sona eriyor

Yalova Spor Kulübü’nün her Çarşamba saat 20.30’da Bostancı Kanı Kasapoğlu Parkında düzenlediği tombala geceleri bu hafta sona eriyor. 2019 yılının son tombala gecesinde birçok sürpriz hediyenin yanı sıra Kıbrıs’ın efsanevi müzik grubu ‘Halkalar’ da sahne alacak.

Yalova Spor Kulübü tombalasında 11 Eylül Çarşamba sezon finalinde tam anlamıyla bir nostalji rüzgarı esecek. Efsanevi müzik grubu Halkalar’ın da sahne alacağı tombalayı, uzun yıllar Yalova Spor Kulübü tombalalarını sunan İsmet Musa Tamakan sunacak.

‘Zodya Bostancı Hatıraları’ Facebook sayfasının paylaşımına göre, 11 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek tombalaya nostalji rüzgarına tanık olmak için yurtdışından da kişilerinin geleceği belirtildi.

Ülkemizin ve bölgemizin yükselen değeri RİTİM 5 müzik grubu ile kıvrak danslarıyla Özlem Sultan da sezon finaline özel danslarıyla tombalada sahne alacak..

Yalova Spor Kulübü Kadın Kolları da tombalanın sezon finaline özel olarak lokma ve herse hazırlayacak. Kadın kollarının satışa sunacağı enfes lokma ve herseler ise sezon finaline damga vuracak.

Maddi ödüllerin yanı sıra bu hafta sezon finaline özel hediyeler de damga vuracak. 11 Eylül Çarşamba saat 20.30’da Kani Kasapoğlu Parkında gerçekleşecek tombalaya yoğun bir katılımın olması bekleniyor.