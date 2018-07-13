YAK teknik heyetine takviye

K-PET Süper Lig'in son şampiyonu Yenicami'de teknik direktörlüğünü Sedat Devecioğlu'nun yaptığı teknik heyete takviyeler yapıldı.

Erdoğan Emiroğluları'nın da katıldığı teknik heyete Mustafa Sakallı da katkı koyacak. Yenicami teknik heyetinde Hakan Dervişoğlu, Özgü Bayraktar, Ahmet Dümenci ve Ozan Uzuntürk de yer alıyor. Yöneticiler Enver Kahveciler ile Murat Karakuş da teknik heyetle ilgileniyor.

Bu arada Yenicami teknik heyeti örnek bir uygulamaya giderek bugün saat 12:00’de, KTSYD lokalinde basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.