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Wolfsburg'da Labbadia dönemi

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Wolfsburg'da Labbadia dönemi
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da Martin Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Labbadia getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Alman teknik adam Labbadia ile 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Darmstadt 98'de başlayan Labbadia, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

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