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WMMAF Dünya MMA Federasyonuna üye olduk

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Kickboks Federasyonu, uzun süredir yürüttüğü girişimler sonucunda, WMMAF Dünya MMA (Mixed Martial Arts) Federasyonuna üye oldu

WMMAF Dünya MMA Federasyonuna üye olduk
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KKTC Kickboks Federasyonunun, uzun süredir yürüttüğü girişimler sonucunda, WMMAF Dünya MMA (Mixed Martial Arts) Federasyonuna üye olduk.

Konu ile ilgili olarak Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, şu açıklamaları yaptı:

"KKTC Kickboks Federasyonu, uzun süredir Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Fedearsyonunun da desteği ile yürüttüğü girişimler sonucunda WMMAF Dünya MMA (Mixed Martial Arts) Federasyonuna yaptığımız üyelik başvurusu kabul edilerek resmen üyeliğimiz onaylandı

Yine yürütülen girişimler sonucu 2020 yılında Dünya Şampiyonası’nın düzenlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda 31 Ekim-04 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Carrara şehrinde yapılacak olan Dünya MMA Şampiyonasında ülkemizin bir kafile ile temsil edilmesi ve 2020 yılında Dünya Şampiyonasının ülkemizde düzenlenmesi yönünde başlatılan çalışmaların Dünya Federasyonu yetkilileri ile yüz yüze görüşülerek karara bağlanması için ihtiyaç duyulan finansman arayışları sürdürülmektedir."

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