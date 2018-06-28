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Wilshere, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Wilshere, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi. Wilshere'in bugün stadı ve tesisleri gezdiği sonrasında ise ev baktığı ifade edildi. 

Sportif direktör Damien Comolli'nin anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun transferinin bir kaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor.

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