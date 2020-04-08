Vudalı müteşekkir

KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ve engellilere bağışlarda bulanan ve erzak katkısı yapanlara teşekkür etti

KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ve engellilere her ay çeşitli bağışlarda bulanan ve korona virus nedeniyle kriz günlerinde erzak katkısı yapanlara teşekkür etti.

Ruhsar Vudalı’nın açıklaması şöyle:

“Dünyaca tatminsizlikten, şükretmeyi unutmuştuk. Koronavirüsüyle ağır bir hatırlatma oldu. KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun, engellilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için rutin her ay çeşitli bağışlarda bulanan Erdener Market, Özmerhan Trading, Gıda Şti. Ltd, Başman Group, Sivil Savunma Tşk Bşk, Uçaner Turizm, Arzu Çakır, İkbal Kaya,Güner Ersen, SerpilVudalı’ya teşekkür ederim.

Bu kriz günlerinde erzak katkısı yapan ve yardımcı olan Les Ambassadeurs Hotel,Lemar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Arsın Un Sanayi, Kıbsüt Koop, Sunpex Ltd.,Başman Group, Şefler Pastanesi, China Bazaar, Polat Abatay,Ceren Karaatmaca, HüseyinDayı,RaifGüçkan, Asım Başaranel ve Ömer Çetinkaya’ya teşekkür ederim.

Hepinize sıkıntıları aşmamıza yardımcı olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Yıllardır gönüllü çalıştığım platformlarda yardımlaşma hep önceliğim olmuştur.

Ailemin, dostlarımın, kuzenlerimin, arkadaşlarımın destekleriyle bunu sürdürebiliyorum ve aynen devam diyorum. Fazlalarınızı vermek istediğinizde bir alo kadar uzağınızdayız.